Risultati NBA, i Lakers vincono con Minnesota, torna Doncic e Dallas è OK; Brown trascina Boston

I Suns hanno vinto a Charlotte grazie alle belle prestazioni di Devin Booker (24 punti, 7 rimbalzi, 3 assist), Jalen Smith (19 punti, 12 rimbalzi) e Chris Paul (7 punti, 16 assist). La squadra, aiutata anche dall’arrivo di Bismack Biyombo (11 punti, 6 rimbalzi) per 10 giorni, aveva sofferto con 3 sconfitte in 4 partite prima di questo incontro. A Cleveland Evan Mobley (24 punti, 9 rimbalzi, 4 assist), Kevin Love (20 punti, 8 rimbalzi, 4 assist) e Jarrett Allen (18 punti, 11 rimbalzi, 3 blocchi) hanno chiuso una serie di 3 sconfitte vincendo contro i Pacers.

De Aaron Fox ha invece fatto la differenza per i Kings, vincitori con il punteggio di 115-113 sugli Heat. Il playmaker ha segnato 11 dei suoi 24 punti negli ultimi 6 minuti, inclusi 2 tiri liberi a 6.2 secondi dalla fine per porre termine alla striscia di 5 vittorie consecutiva degli avversari. Dopo 10 partite saltate (5 per problemi ala caviglia e altre 5 per protocollo COVID), Luka Doncic, assente 23 giorni in totale, è tornato ieri sera sul parquet di Oklahoma City e non è andato lontano dal firmare una tripla-doppia con 14 punti, 9 rimbalzi e 10 assist in 31 minuti di gioco. Per i Thunder, Josh Giddey è diventato, a 19 anni, 2 mesi e 23 giorni, il giocatore più giovane della storia a registrare una tripla doppia, con 17 punti, 13 rimbalzi e 14 assist a referto. Ha battuto LaMelo Ball, finora detentore del record con una prima tripla doppia in carriera a 19 anni, 10 mesi e 17 giorni.

Bene anche Boston che ha vinto contro Orlando anche grazie ai 50 messi a referto da uno splendido Jaylen Brown. Per la prima volta in tre incontri in questa stagione, i Lakers hanno sconfitto i Wolves. Solita prestazione solida da parte di LeBron James (26 punti, 7 rimbalzi, 5 assist), assistito da Malik Monk (22 punti) e Russell Westbrook (20 punti, 3 rimbalzi , 5 assist).

I Raptors hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, vincendo contro i Knicks 120-105 in una partita in cui il divario ha raggiunto anche un picco di 25 punti.

Cleveland Cavs – Indiana Pacers 108-104

Sacramento Kings – Miami Heat 115-113

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 133-99

OKC Thunder – Dallas Mavericks 86-95

LA Lakers – Minnesota Timberwolves 108-103

Boston Celtics – Orlando Magic 116-111 dts

Toronto Raptors – New York Knicks 120-105