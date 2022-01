NBA, Stephen Curry: “Se adottiamo il giusto approccio, possiamo battere chiunque”

Alle prese dalle assenze – come tutte le squadre – soprattutto a causa del COVID, i Golden State Warriors hanno superato un test molto complicato ieri sera contro Utah. Prova superata con successo grazie ad una grande prestazione collettiva. Gli uomini di Steve Kerr hanno resistito ai Jazz, rispondendo colpo su colpo nel finale per accaparrarsi una vittoria di valore.

Gli Warriors hanno tirato 13/18 dal campo e fornito 11 assist nell’ultimo quarto, perdendo solo 3 palloni. Hanno sbagliato solo due tiri negli ultimi 10 minuti. Numeri che motivano la vittoria su Utah. Per la felicità di Stephen Curry, ben assistito da Andrew Wiggins, Otto Porter Jr . e Andre Iguodala:

Ancora una volta gli Warriors dimostrano di avere un bel gruppo e una buona profondità in panchina, elemento fondamentale per essere competitivo fino in fondo:

“Se adottiamo l’approccio giusto, difendiamo bene, non perdiamo palla, allora possiamo battere chiunque. Si tratta solo di esecuzione e di avere un gruppo di ragazzi che risponde in maniera univoca. Dobbiamo avere questa mentalità in campo, aiutarci l’un l’altro. È così che si costruisce la sicurezza di poter vincere in trasferta partite di questo tipo e mostrare chi siamo. Ma dobbiamo ricordarcelo per tutto il resto della stagione. Dobbiamo sapere che ci serve questa mentalità per vincere una partita come questa, far sentire a tutti l’intensità. Il nostro DNA è costruito per vincere titoli.”