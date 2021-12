LeBron James voleva festeggiare il suo 37esimo compleanno con una vittoria, ma ci ha pensato Ja Morant a rovinargli la festa: il numero 12 dei Grizzlies ha rubato la scena (e la vittoria) a King James segnando 41 punti, accompagnati da 10 assist. La prestazione di Ja Morant ha permesso a Memphis di collezionare la loro terza vittoria consecutiva, mentre per i Lakers si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette gare.

Partita pimpante dove entrambe le squadre non hanno mollato mai la presa, rispondendo colpo su colpo ai punti degli avversari. Ad un certo punto, però, i Grizzlies hanno capito di dover spingere sull’acceleratore ed è stato Ja Morant ad accendersi, come spiega nel post partita:

“Per vincere sapevamo di doverli affrontare a viso aperto e così abbiamo fatto: abbiamo giocato come sappiamo fare e tirato con sicurezza. Quando abbiamo invertito la rotta è arrivata la vittoria: in ogni partita vogliamo mandare a casa tristi i nostri avversari, chiunque siano: non ci accontentiamo mai, per questo motivo non ci fermeremo. Stasera ho sfruttato ciò che la loro difesa mi ha concesso e sono riuscito a sfruttarlo: stasera era la mia serata e, fortunatamente, abbiamo vinto”

"We never satisfied we're not gonna give up and we're not going to quit." @JaMorant speaks to @thefishnation after the @memgrizz win against the Lakers. #NBAAllStar pic.twitter.com/rJHMLSR5j0

Non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi coach Taylor Jenkins che, nel post partita, commenta così sia la performance di Ja Morant che la vittoria sui Lakers:

“Serata incredibile per Ja, quando ha iniziato a carburare ha contagiato anche gli altri: è nato per questi momenti. Ad un certo punto l’ho dovuto togliere perché ci serviva al meglio per l’ultimo quarto: è stato un momento cruciale per noi che abbiamo gestito bene. Abbiamo sofferto durante la partita, ma non ci siamo persi d’animo: i ragazzi sono rimasti ottimisti e abbiamo trovato il modo per vincere”

"Our guys stayed just positive, they knew they we could just find a run."

Coach Jenkins after the @memgrizz win against the Lakers pic.twitter.com/bvl5LkV8tg

