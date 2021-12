NBA, parla Kyrie Irving: “Rispetto la decisione dei Nets, non ero pronto alle conseguenze”

Come detto nelle precedenti ore, il ritorno di Kyrie Irving sui parquet NBA è ormai prossimo.

I Brooklyn Nets hanno infatti accettato il suo reintegro, facendone di fatto un giocatore part-time: non potendo entrare nei palazzetti della città di New York secondo le norme vigenti messe in atto dal sindaco Eric Adams, Irving potrà scendere in campo per i Nets solo nelle trasferte della propria squadra.

Un enorme passo avanti rispetto allo stallo di inizio anno, che si è consumato con il primo allenamento di squadra coi compagni. Occasione per i reporter di porgli qualche domanda rispetto alla decisione iniziale da parte della franchigia di allontanarlo dal roster:

“E’ una decisione che capisco e rispetto. Ho dovuto fare un passo indietro per cercare di non prenderla sul personale, per cercare di valutare il caso nella loro prospettiva e mettermi nei loro panni, dei compagni e dell’intera organizzazione. Ho ben capito la loro posizione quando mi dicevano ‘Se non sarai completamente vaccinato, non potrai giocare per noi’ Sapevo quali sarebbero state le conseguenze, anche se non ne ero minimamente pronto. Ad inizio stagione la mia idea era quella di essere un giocatore a tutti gli effetti, a tempo pieno, per divertirmi coi miei compagni e rappresentare il miglior basket della lega. Ma sfortunatamente non è andata così”

Kyrie Irving on when he’ll play: “I’m at peace with the ramp up but I can’t sugarcoat it — I’m just looking forward to that first game, whether it be the 5th or some time after that.” Kyrie said he wants to get back into optimal shape. — Kristian Winfield (@Krisplashed) December 29, 2021

Kyrie continua, spiegandoci come è riuscito a tenersi in allenamento in questi mesi lontano dal basket giocato: