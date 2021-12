La tripla doppia di Russell Westbrook non serve a evitare la sconfitta ai Lakers sul campo dei Grizzlies: i gialloviola – spinti anche dai 37 punti di LeBron James – gettano la spugna nell’ultimo quarto, quando Memphis chiude con un parziale di 26-16. Un calo che, a detta di Westbrook, è costato la sesta sconfitta consecutiva nelle ultime sette gare alla franchigia di L.A.

Analizzando la gara nel post partita Russell Westbrook non trova una spiegazione chiara al calo dei Lakers nell’ultimo quarto, come spiega ai microfoni dei giornalisti:

“C’è una differenza nel nostro ritmo di gioco tra prima dell’intervallo e nell’ultimo quarto, dove abbiamo avuto un brutto calo: anche voi l’avete visto, non so cosa sia successo. Forse abbiamo sbagliato qualche movimento e abbiamo forzato qualche tiro e giocata. Abbiamo sofferto Ja Morant: è tornato con il desiderio di fare sempre meglio e ci è riuscito, è un bene per i Grizzlies averlo, soprattutto per il futuro”

.@russwest44 on the #Lakers rhythm in the first half of the game and the difference in the fourth quarter. pic.twitter.com/T1F9VXTFSa

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 30, 2021