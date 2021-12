Buone notizie in casa Brooklyn Nets, visto che Steve Nash recupera diversi tasselli importanti per il suo scacchiere: Kevin Durant, Kyrie Irving e LaMarcus Aldridge, infatti, sono ufficialmente usciti dal protocollo COVID. I giocatori – Irving a parte – sono arruolabili già per la sfida di giovedì notte contro i 76ers.

Nets announce LaMarcus Aldridge, Kevin Durant and Kyrie Irving have cleared NBA Health and Safety Protocols. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) December 28, 2021

KD in campo già contro Phila, Irving può giocare solo fuori New York

Giovedì notte i Nets ospiteranno i Philadelphia 76ers: Kevin Durant ha molte possibilità di scendere in campo contro Philly – ultima squadra affrontata prima dello stop, dove aveva segnato 34 punti, 11 rimbalzi e otto assist – mentre non sarà della partita Kyrie Irving.

Il numero 11 di Brooklyn, come scrive Tim Bontemps di ESPN, non è vaccinato motivo per cui può giocare solo al di fuori di New York e Toronto: l’esordio stagionale di Irving, dunque, potrebbe arrivare il 5 gennaio a Indianapolis contro i Pacers.

Anche Aldridge recuperato, buone notizie per Nash

Con Irving che ha bisogno di tempo per tornare in forma, così afferma coach Steve Nash, i Nets riabbracciano anche LaMarcus Aldridge: il giocatore era stato inserito nel protocollo COVID due settimane fa ma ora è pronto a tornare in campo con Kevin Durant.

Ottime notizie per Nash che vede svuotarsi l’infermeria: i Nets hanno avuto un enorme focolaio di COVID-19, con più di 10 giocatori che sono entrati contemporaneamente nel protocollo. Ora, però, la situazione si sta risolvendo e Brooklyn può contare su tutti i suoi pezzi da novanta per la corsa al titolo.

