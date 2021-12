NBA, Curry Formula 3000: “Fine carriera? Non ho un numero in mente”

Dal sorpasso completato su Ray Allen, Steph Curry alza di partita in partita l’asticella. Contro i Nuggets, sconfitta a parte, è arrivata la tripla n° 3000 della sua carriera NBA. Con il primo bersaglio da oltre l’arco, Curry ha inoltre dato seguito alla striscia aperta di partite con almeno una tripla realizzata. Ora sono 157, con un altro record in vista.

Le dichiarazioni del giocatore Warriors raccolte al termine della gara da NBC Sports Bay Area:

“Sapevo che la prima tripla di serata sarebbe stata importante ma ho cercato di non pensarci. […] È stato bello raggiungere quel traguardo. È pazzesco perché è si tratta di qualcosa di mai fatto prima nella storia NBA. Fa strano pensare che per il resto della mia carriera, per la maggior parte ne sono certo, ogni tripla che segnerò sarà un nuovo record. Cerco di godermi il tutto. Non so cosa verrà ora, bisogna iniziare a pensarci. Forse 3333 triple? Ci vediamo l’anno prossimo per questo obiettivo, probabilmente. Non ho un numero in mente, stessa cosa di quando ho segnato 400 triple in una stagione. Da atleta, non poni limiti a ciò che può accadere. Gioca, divertiti e i conti li farai alla fine.”