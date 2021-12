I Milwaukee Bucks hanno ingranato la quarta vittoria consecutiva, la quinta vittoria nelle ultime sette partite disputate: il successo su Orlando è arrivato grazie ai 28 punti di Giannis Antetokounmpo, i 21 di Khris Middleton e i 19 e i 18 rispettivamente di Portis e Holiday. Tutto è andato per il verso giusto, per la gioia di coach Mike Budenholzer.

Make that 10 in a row vs. Magic. pic.twitter.com/gJ3IZwjNwC — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 29, 2021

Mike Budenholzer: “Perfetta gestione della palla, i ragazzi hanno dato il meglio di loro”

I Bucks hanno tenuto le redini della partita per gran parte della gara, facendo muovere la palla con una precisione che ha stupito coach Mike Budenholzer che, nel post partita, non può che complimentarsi con i suoi per il lavoro svolto:

“Oggi è andato tutto alla perfezione, dal possesso palla fino alla difesa: siamo rimasti concentrati per tutta la partita, loro ad un certo punto hanno fatto meglio di noi ma siamo stati bravi a tenerli a distanza. La gestione della palla è stata perfetta, i ragazzi facevano il passaggio giusto al momento giusto: abbiamo letto ogni situazione di gioco nel miglior modo possibile, prestazioni del genere sono la strada da seguire in futuro”

Coach Bud after road win over Orlando pic.twitter.com/92AppHa4dV — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 29, 2021

Jrue Holiday: “Quando tutti muovono la palla escono sempre belle partite”

Un altro protagonista della vittoria dei Bucks di Mike Budenholzer è Jrue Holiday, autore di una prestazione da 18 punti e 10 assist. Sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore, anche il numero 21 di Milwaukee è soddisfatto della vittoria:

“Abbiamo gestito e fatto girare la palla in modo impeccabile e, soprattutto, ci siamo divertiti: quando tutti hanno la possibilità di toccare il pallone allora ci divertiamo davvero. Così facendo escono sempre belle partite: è così che vogliamo giocare perché, quando lo facciamo, siamo abbastanza bravi da portare a casa la vittoria”

Holiday with the heartbreaker! Bucks lead the Magic by 13 late in the fourth quarter pic.twitter.com/eJ8xCyxMFG — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) December 29, 2021

Le due squadre si riaffronteranno nella notte tra giovedì e venerdì.

