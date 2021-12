Piove sul bagnato in casa dei Cleveland Cavaliers che, a pochi minuti dal termine della sfida contro New Orleans, perdono per infortunio Ricky Rubio: il giocatore ha lasciato il parquet in stampelle e si è già sottoposto a risonanza magnetica.

Cleveland Cavaliers guard Ricky Rubio will get an MRI on his left knee Wednesday, source tells ESPN. There’s obvious concern on the possible severity of the injury. Rubio has been a huge part of Cavs’ success story this season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2021

Cavs in apprensione: Rubio rischia di stare fuori a lungo

La preoccupazione in casa Cavs è tanta visto che Ricky Rubio è uno dei punti fermi della squadra di coach JB Bickerstaff: lo spagnolo si è infortunato quando, a poco più di due minuti dalla fine della partita, è entrato in area avversaria quando il suo ginocchio sinistro ha ceduto. Subito si è portato le mani al ginocchio urlando di dolore.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021

Cleveland teme il peggio visto che il giocatore ha lasciato lo Smoothie King Center con le stampelle: Rubio si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio e quanto dovrà stare fuori.

Fino a quel momento Ricky Rubio stava giocando una partita perfetta, segnando 27 punti, 13 rimbalzi e nove assist: se dovesse rimanere fuori a lungo per Cleveland sarebbe un duro colpo.

I Cavs dovranno fare a meno di lui già dalla sfida di giovedì notte contro Washington.

Leggi anche:

Risultati NBA, i Lakers passano contro Houston, Warriors KO con Denver, bene Phila

NBA, Kevin Durant e Kyrie Irving fuori dal protocollo COVID

Gregg Popovich ammette: “La NBA di oggi è un po’ noiosa”