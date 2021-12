NBA, LeBron James parte da 5 contro Houston: altra tripla doppia

Dopo 19 anni in NBA, ci sono ancora prime volte da sfatare per LeBron James. Nella notte, infatti, il nativo di Akron è stato schierato per la prima volta da titolare nel ruolo di Pivot contro gli Houston Rockets. Queste le parole di LeBron al termine del match:

“Ero un ragazzo magro e longilineo una volta, ma non sono mai stato uno dei giocatori più grandi in campo o il perno della squadra. Sono sempre stato schierato da ala o – comunque – in qualche modo ho sempre avuto il possesso della palla.”

In assenza di Anthony Davis, con un Dwight Howard appena guarito dal Covid-19 e un DeAndre Jordan impalpabile, l’allenatore ad interim David Fizdale ha scommesso proprio su James nel match poi vinto contro gli Houston Rockets:

“Il plus/minus di LeBron da 5 è così sorprendente in questo momento. Con diversi ragazzi fuori a causa del COVID, ho fatto una scommessa e ho detto: ‘Penso che stasera sia la notte giusta per iniziare a schierarlo da 5.'”

In 1.332 presenze in campionato, il Re non era mai stato schierato da centro:

“Penso di essere orgoglioso del fatto che nella mia carriera sia stato in grado di giocare in tutte e 5 le posizioni. Ora conosco le istruzioni e cosa fare per ogni ruolo. Stasera ho cercato di essere coinvolto in gran parte delle azioni.”

LeBron, lo ricordiamo, ha chiuso con una tripla doppia da 32 punti, 11 rimbalzi, 11 assist insieme ad 1 palla rubata e 2 stoppate. È quindi diventato il primo giocatore di almeno 35 anni a firmare 5 partite consecutive con almeno 30 punti a referto. Michael Jordan, Karl Malone ed Elgin Baylor lo avevano fatto 4 volte. James è diventato anche il terzo giocatore nella storia a raggiungere i 36.000 punti in carriera dopo Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar.

“Mi sento molto bene quando devo attaccare il canestro, in questa fase della stagione.”

Poi, Fizdale ha lanciato un messggio alla squadra:

“Al termine della partita ho detto a tutti loro ‘Non credo che vi rendiate conto di quello che ha appena fatto questo ragazzo.’ Ha giocato 5 in 4 quarti e ha dominato, poi ha giocato da regista, ala… mio Dio questo ragazzo è fantastico. Non possiamo fare a meno di lui. Siamo molto fortunati ad essere in grado di vedere quello che stiamo vedendo in questo momento.”

