NBA, Joel Embiid: “Mi piace considerarmi un troll”

A 3’04” dalla fine del terzo quarto tra Sixers e Wizards, Montrezl Harrell e Joel Embiid sono entrati in contatto, subendo un fallo tecnico a testa. In questo senso, la dinamica dell’azione ha portato Harrell a cercare lo sfondamento sul centro di Phila per poi rialzarsi e fermare il suo avversario in malo modo. I due si sono poi allacciati, per un breve momento di confusione in campo.

Harrell, con questa mossa, si è visto fischiare il suo secondo tecnico, venendo quindi espulso dagli arbitri. Queste le parole di Embiid su quanto accaduto:

“Harrell ha simulato. E poi non direi che l’ho spinto a prendere un secondo tecnico, ma mi piace pensare a me stesso come a un troll. Mi piace dire a me stesso che l’ho portato fuori dalla sua zona di comfort. Sono contento così.”

Interrogato sull’accaduto, il lungo dei capitolini ha invece detto di non volersi scusare:

“Cosa è successo in quella azione? Non lo so, bisogna chiedere all’arbitro. Non mi sembrava di aver fatto qualcosa di sbagliato. Non mi pento un secondo. Preferirei non trovarmi in questo tipo di situazione, ma non ho rimpianti. Non ho intenzione di cambiare il modo in cui gioco. Non mi tirerò mai indietro.”

