Mercato NBA, i Lakers lasciano andare Isaiah Thomas

Nonostante l’ingresso di Rajon Rondo all’interno del protocollo COVID della NBA, Shams Charania ha riferito che i Los Angeles Lakers hanno deciso di non offrire a Isaiah Thomas un nuovo contratto di 10 giorni. I gialloviola, lo ricordiamo, hanno firmato negli scorsi giorni anche Darren Collison, con un altro decadale.

In 4 partite Thomas ha viaggiato con una media di 9.3 punti, 2 rimbalzi e 1.5 assist, tirando con il 30.8% dal campo, di cui 22.7% da tre. Non numeri particolarmente brillanti per l’ex playmaker di Sacramento. Tuttavia Shams ha inoltre aggiunto che diverse squadre della lega potrebbero essere interessate ad ingaggiarlo per ovviare all’incredibile situazione legata alle numerose assenze di giocatori per l’ingresso nei protocolli di salute e sicurezza della lega.

