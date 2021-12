Risultati NBA, Chicago mette la terza, Cleveland (+45) da favola, OK Phila

Bella vittoria dei Cleveland Cavaliers nella notte contro i Toronto Raptors – limitati da un roster composto da 8 giocatori. Kevin Love e Darius Garland hanno firmato 22 punti ciascuno, Lauri Markkanen ha aggiunto 20 punti e il divario è salito a 47 punti nell’ultimo quarto. Yuta Watanabe ha fatto quello che poteva per Toronto con 26 punti e 13 – record in carriera – così come Chris Boucher con 21 punti.

Shai Gilgeous-Alexander (31 punti, 4 rimbalzi, 5 assist), accompagnato dal rookie Aaron Wiggins (24 punti, career high), ha permesso ai Thunder di interrompere la striscia di 4 vittorie consecutive dei Pelicans. Josh Hart è stato il capocannoniere dei Pelicans con 29 punti e 10 rimbalzi. Bene anche gli Spurs, vincitori sui Pistons: 3° vittoria consecutiva e 4° in 5 partite per i texani. Seconda vittoria sui Kings in 10 giorni per Memphis, guidata dai 28 punti di Desmond Bane. Ja Morant ha aggiunto 18 punti, 7 rimbalzi e 9 assist nella vittoria per 127-102, che ha posto fine a una striscia di 3 sconfitte consecutive per i Grizzlies. Jaren Jackson ha chiuso a 21 punti, John Konchar ha firmato la sua prima doppia doppia in carriera con 11 punti e 14 rimbalzi. I Kings, dominati 40-27 nel terzo, sono tornati sul 91-79 all’inizio dell’ultimo quarto prima di un’altra grande fuga di Memphis.

Terza vittoria consecutiva per i Bulls (20-10), vincitori per 113-105 sui Pacers grazie al terzetto formato da Zach LaVine (32 punti, 4 rimbalzi, 5 assist) – DeMar DeRozan (24 punti, 3 rimbalzi, 3 assist) e Nikola Vucevic (16 punti, 15 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate). Dopo aver raccolto ben 4 sconfitte in 5 partite, Philadelphia è tornata a registrare un record positivo (17-16) battendo Washington ieri sera, 117-96 , con un Joel Embiid da 36 punti e 13 rimbalzi e un Tobias Harris da 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

Vittoria per 103-100 per i Nuggets a Los Angeles ieri sera, con 26 punti, 22 rimbalzi, 8 assist e 2 stoppate a referto da Nikola Jokic.

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 144-99

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 127-102

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 144-109

Oklahoma City Thunder – NOLA Pelicans 117-112

Indiana Pacers – Chicago Bulls 105-113

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 96-117

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 100-103