Mercato NBA, Greg Monroe torna in NBA: firma con Minnesota

Greg Monroe è tornato ufficialmente in NBA. Il lungo ha firmato un contratto con i Minnesota Timberwolves, quest’ultimi privati ​​di 8 giocatori (protocollo COVID). Monroe ha firmato un accordo di 10 giorni e dovrà guadagnarsi eventualmente una conferma nelle prossime settimane.

Il giocatore nel recente passato si era unito alla squadra affiliata degli Wizards in G-League (10.4 punti e 9 rimbalzi di media in 12 partite) per cercare di ottenere un contratto NBA, effettivamente arrivato.

In 632 partite nella lega, Monroe ha viaggiato con una media di 13.2 punti e 8.3 rimbalzi a partita in 27.7 minuti di permanenza sul parquet. Minnesota giocherà le prossime due partite in casa: lunedì contro Boston e martedì contro New York. Monroe dovrebbe essere a disposizione già per il match contro i Celtics.

