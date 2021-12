NBA, Ja Morant spegne i Suns al fotofinish, Memphis castiga-grandi

I Memphis Grizzlies sono stati fin qui gli unici in grado di battere sia Phoenix Suns sia Golden State Warriors, compagne di Conference nonché prima e seconda forza nella NBA. C’è di più: le due vittorie sono arrivate in trasferta. Record alla mano, il mini- traguardo raggiunto nella notte NBA da Ja Morant e compagni è significativo. Il (quasi) buzzer-beater vincente aggiunge un sapore speciale al tutto.

Di forza, dopo la rimessa, con 5” rimasti da giocare sul cronometro.

“L’obiettivo era creare vantaggio. Avrei dovuto fintare un ‘consegnato’ e andarmi a prendere un canestro [in penetrazione]. L’ho fatto. Sono contento che la gente possa apprezzare che compagni di talento abbia al mio fianco. Fin da giovane mi dicevano che le buone squadre vincono in casa, le grandi squadre vincono in trasferta. Noi abbiamo quest’approccio guerriero e quando si riesce a strappare una vittoria del genere è più bello. I tifosi avversari tornano a casa un po’ impazziti.”