NBA, Paul George fuori un altro mese per infortunio al gomito

Paul George si aggiunge alla lista di grandi assenti in questo scorcio di stagione NBA. Molte squadre fanno i conti pesantemente con l’emergenza Covid e sono costrette a correre ai ripari. Il giocatore dei Los Angeles Clippers deve invece gestire un infortunio al gomito più insidioso del previsto.

Gli ultimi esami effettuati hanno infatti rilevato un interessamento dei legamenti del gomito destro. Ulteriori aggiornamenti sul suo possibile rientro in campo sono dunque rinviati di circa un mese. Lo scrive Adrian Wojnarowski di ESPN.

Los Angeles Clippers All-Star F Paul George has a torn ligament in his right elbow and will be re-evaluated in 3-to-4 weeks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2021