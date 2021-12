Risultati NBA, Golden State vince a Phoenix, i Lakers cedono di fronte a Brooklyn, OK Utah

Terza vittoria consecutiva per i Jazz che davanti al proprio pubblico hanno regolato i Dallas Mavericks, non senza difficoltà, con il punteggio finale di 120-116. Una partita scandita dai 72 tiri liberi tentati, record stagionale. Con 23 vittorie e 9 sconfitte, i Jazz restano in agguato alle spalle di Suns e Warriors. Nei Jazz da sottolineare le prestazioni di Donovan Mitchell (33 punti), Mike Conley (22 punti e 6/12 dal campo, 7 rimbalzi e 5 assist) e Bojan Bogdanovic (25 punti con 9/14 dal campo di cui 4/8 a 3 pt). Dall’altra parte, non sono bastati i 27 punti ciascuno di Jalen Brunson e Kristaps Porzingis , ma anche i 17 di Frank Ntilikina.

In una partita tra due squadre decimate, sono stati i Nets a vincere a Los Angeles con il punteggio di 122-115. Con 22 vittorie e 9 sconfitte, i newyorchesi consolidano il loro primo posto ad Est mentre i Lakers si trovano ora a quota 16 vittorie e 18 sconfitte per la quinta battuta d’arresto consecutiva. Il duo James Harden (36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) – Patty Mills (34 punti) è stato il grande artefice di questo successo, ben supportato da Bruce Brown (16 punti) e DeAndre’ Bembry (15 punti). I Nets hanno tirato con il 48.3% compreso un 14/32 da lontano, mentre i californiani hanno restituito solo il 41.7% dei loro tentativi compreso un 10/35 dietro l’arco, come il 4/20 di Russell Westbrook (13 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). LeBron ha firmato un’altra grande partita con 39 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 3 palle recuperate.

Privi di diversi elementi, gli Warriors hanno conquistato una bella vittoria a Phoenix. I ragazzi di coach Kerr hanno vinto 116-107 in trasferta e riconquistato il comando della NBA con 27 vittorie e 6 sconfitte. Stephen Curry ha chiuso con 33 punti, ben coadiuvato da Otto Porter Jr., autore di 19 punti di cui 7 importantissimi in 1’02” al termine di il gioco. In una partita molto combattuta, le due franchigie hanno iniziato l’ultimo quarto in parità, 84-84, e continuato ad infilzare canestri fino al momento di Otto Porter Jr.: l’ala ha messo a segno un tiro da 3 punti di importanza considerevole e altri due tiri in sospensione per un 7-0 di parziale che ha fissato il punteggio finale sul 116-107. Game over.

