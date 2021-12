NBA, Devin Booker sulla sconfitta contro gli Warriors: “Hanno meritato di vincere”

I Phoenix Suns sono reduci dalla sconfitta per 116-107 contro i Golden State Warriors. La partita era una delle più attese della serata di Natale, essendo le due squadre al vertice della Western Conference. Grande protagonista di serata è stato Stephen Curry, il quale ha messo a segno 33 punti, piegando le resistenze dei Suns.

A questo proposito, Devin Booker ha così commentato il passo falso:

“Loro hanno giocato davvero bene per tutta la partita, sia in attacco che in difesa. Non ho problemi ad ammettere che hanno meritato di vincere. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta e non ripetere gli stessi errori commessi durante le prossime partite.”