NBA, JR Smith si candida con un tweet

Un messaggio forte e chiaro alla lega. Dopo il ritorno in NBA di Lance Stephenson e Joe Johnson, un altro grande nome prepara il rientro in scena sul palco principale. JR Smith attende una chiamata dai piani alti per sfruttare la finestra di 10 giorni e strappare magari un nuovo contratto.

“Dato che stiamo offrendo 10 giorni per vedere chi ha voglia di giocare, io ribadisco l’intenzione e il desiderio di continuare a giocare a pallacanestro. Il mio numero di telefono non è cambiato”.

So since we just giving out 10 days to see who wants to play. I’m still willing and want to play basketball. My phone number hasn’t changed. 🤲🏾

— JR Smith (@TheRealJRSmith) December 26, 2021