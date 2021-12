Risultati NBA, pazza Milwaukee: rimonta da -19 e abbatte Boston

Vittoria particolarmente bella dei Milwaukee Bucks che nel secondo appuntamento del Christmas NBA 2021 hanno vinto con il punteggio di 117-113 contro i Boston Celtics dopo una rimonta avvenuta nell’ultimo quarto.

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 117-113: il racconto del match

Boston parte con le marce altissime e mette in difficoltà sin da subito i padroni di casa. Jaylen Brown sugli scudi con 14 punti segnati nei primi dieci minuti. I Celtics volano al termine del primo quarto con un vantaggio di 13 punti (22-35). Milwaukee, invece, fatica tirando con poco più del 40%.

Durante la seconda frazione, non va meglio per la compagine di Budenholzer che subisce ancora il gioco degli avversari fino a precipitare anche a quasi 20 punti di distanza. Il primo tempo si chiude poi con Boston avanti di 15 punti (47-62) grazie ai 19 punti di Jaylen Brown e 13 di Jayson Tatum. Antetokounmpo in ombra con soli 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist.

Nel terzo periodo si risveglia Milwaukee e con lui Giannis: sono ben 17 i punti nel quarto da parte del greco. I Bucks affossano la difesa di Boston, segnando 43 punti in soli 12 minuti, tornando quindi a -4 (90-94) in vista dell’ultimo decisivo parziale. Le sorprese non finiscono qui perché Boston risponde subito con un controparziale che vale il +11 (90-101) a dieci giri d’orologio dalla fine. Milwaukee però rimane ancora in vita, tornando a -6 (103-109) a 4’14” dalla fine dopo un paio di zingarate di Giannis e una bomba di Wesley Matthews.

I Bucks sono squadra vera e lo dimostrano facendo circolare la sfera in zona offensiva per trovare, puntualmente, Antetokounmpo vicino a canestro. Questo il motivo del pareggio 111-111 quando sul cronometro mancano poco meno di 2 minuti. Brown segna poi due tiri liberi, ma Milwaukee è immortale: da una palla rubata da parte di Holiday, arriva la tripla del sorpasso (ancora) di Matthews: 114-113 per i Bucks a 30 secondi dalla fine. Nel finale la squadra di Budenholzer è più fredda, terminando la contesa sul 117-113. Si tratta della 14° su 16 in stagione per Milwaukee quando ha Antetokounmpo, Holiday e Middleton in campo.

Per Milwaukee da segnalare i 36 punti di Antetokounmpo, conditi da 12 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Middleton e Holiday – 17 punti ciascuno – così come Bobby Portis (16 per lui). Dall’altra parte invece a nulla sono serviti i 25 a testa da parte di Brown e Holiday, così come i 19 di Smart.

