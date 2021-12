Giannis Antetokounmpo torna in campo per la grande occasione nella partita del giorno di Natale contro i Boston Celtics. Palla a due tra poco più di un’ora. Alle 20.30 ora italiana (Diretta Sky Sport). Debutto stagionale anche per Donte DiVincenzo.

Qui tutte le defezioni in tempo reale

Il Christmas Day NBA è solo all’inizio: il programma

Leggi anche:

An NBA Christmas: le 10 migliori sfide natalizie di sempre

Quali squadre hanno giocato più volte nel Christmas Day NBA?