Risultati NBA, i New York Knicks vincono contro Atlanta in (totale) emergenza

Senza troppe difficoltà i New York Knicks hanno bagnato il Christmas Day NBA 2021 con una vittoria nei confronti degli Atlanta Hawks con il punteggio finale di 87-101. A minare la qualità della partita sono state le numerose assenze in entrambi i fronti, specialmente per quanto riguarda gli ospiti i quali hanno dovuto rinunciare a dieci giocatori e gente come Trae Young, Kevin Huerter, Danilo Gallinari, De’Andre Hunter e Timothé Luwawu-Cabarrot.

Il racconto di New York-Atlanta

Premesso ciò, New York ha preso il comando del match sin dal primo istante, chiudendo il parziale d’apertura con il punteggio di 30-21. Randle è stato certamente il faro offensivo dei Knicks, andando a referto con continuità e cercando di cavalcare l’energia del Madison Square Garden a più riprese. Il primo tempo si è chiuso quindi con New York avanti 61-51.

Nel corso del terzo quarto, Atlanta ha trovato con più fatica la via del canestro, chiudendo il parziale con soli 15 punti a referto, contro i 20 dei padroni di casa. Gli ultimi 12 minuti di orologio hanno testimoniato una certa fatica da parte degli Hawks che – a ranghi ridotti – sono pian piano usciti dal match, nonostante gli sforzi di Collins e Wright.

Nel frattempo, Kemba Walker ha terminato la contesa registrando una tripla doppia (la terza della sua carriera, ndr) – da 10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist – che ha mandato in subbuglio il Madison, per la chiusura di un match sostanzialmente perfetto in casa Knicks.

Per New York da segnalare la bella gara di Julius Randle – autore di 25 punti e 12 rimbalzi – Evan Fournier 15 punti e 5 rimbalzi – per lui – e Quentin Grimes – con 15 punti. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 20 a testa da parte di John Collins e Delon Wright.

