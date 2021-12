Mercato NBA, i Boston Celtics ingaggiano due giocatori

Una delle varie squadre che attualmente sta facendo i conti con i contagi da Covid-19 in NBA sono i Boston Celtics. Ben otto giocatori sono al momento dentro al protocollo di salute e sicurezza, e per evitare brutte figure all’NBA Christmas Day, sono corsi ai ripari. Sfruttando la 10-day hardship exception, i Boston Celtics hanno ingaggiato Al-Farouq Aminu e Norvel Pelle. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

The Boston Celtics are planning to sign 11-year NBA veteran Al-Farouq Aminu and G League center Norvel Pelle to 10-day hardship deals, sources tell @TheAthletic @Stadium. With eight players in COVID-19 protocols, two big men en route to join the Celtics. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2021

Boston Celtics corrono ai ripari: i due nuovi arrivi

Due nuovi innesti nel frontcourt quindi per i Boston Celtics. Al-Farouq Aminu è un veterano della NBA. Nella lega ha giocato per ben 11 stagioni, vestendo le maglie di LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Orlando Magic e Chicago Bulls. L’ala 31enne in carriera ha viaggiato con 7.5 punti, 6.0 rimbalzi e 1.2 assist di media a partita.

Il centro Norvel Pelle era invece impegnato in G League con i Cleveland Charge. In carriera ha avuto sporadiche apparizioni in NBA con le maglie di Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Sacramento Kings e New York Knicks. I Boston Celtics giocheranno contro i Milwaukee Bucks nell’NBA Christmas Day.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green: “A nessuno piace difendere su Stephen Curry”

Mercato NBA, Warriors vicini a Kevin Garnett nel 2007: la rivelazione di Matt Barnes

NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro San Antonio: “Non sappiamo chi siamo”