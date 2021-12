NBA, CJ McCollum recupera pienamente dallo pneumotorace

Importante passo avanti nel processo di recupero di CJ McCollum. Secondo quanto ha riportato Shams Charania di The Athletic, la guardia dei Portland Trail Blazers ha pienamente recuperato dallo pneumotorace che aveva colpito il suo polmone destro a inizio dicembre. Tuttavia, è ancora presto per parlare di ritorno in campo per CJ McCollum, che sarà rivalutato tra una settimana.

Great news: Trail Blazers guard CJ McCollum’s collapsed right lung has fully recovered and he will be re-evaluated in one week, team says.