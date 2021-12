NBA Christmas Day: orari e dove seguirlo in TV e streaming

Circoletto rosso sul calendario: la tradizione del Natale NBA si rinnova. Alla luce delle possibili variazioni annunciate, il palinsesto del Christmas Day sembra per ora resistere al momento difficile.

NBA Christmas Day 2021: orari e partite in programma

Sono cinque le partite in programmazione per il Natale NBA 2021, una in fila all’altra. Apre le danze il Madison Square Garden, teatro del remake di un primo turno Playoff 2021 tra i Knicks e gli Hawks. In campo anche i Bucks campioni NBA per un’altra sfida targata Eastern Conference, contro i Celtics. L’Ovest risponde mettendo una contro l’altra le due migliori squadre NBA, record alla mano. Warriors e Suns si incontrano per la terza volta negli ultimi 20 giorni. Il programma prosegue con i Brooklyn Nets che – in emergenza – va a giocare nella nuova arena dei Lakers (di nome, non di fatto). Mavericks e Jazz chiudono la cinquina di partite. Per i texani assente Luka Doncic.

Riportiamo di seguito la sequenza seguendo la scansione oraria italiana.

ORARIO PARTITA 18:00 Atlanta Hawks @ New York Knicks 20:30 Boston Celtics @ Milwaukee Bucks 23:00 Golden State Warriors @ Phoenix Suns Notte sab. 25/dom. 26, 2:00 Brooklyn Nets @ Los Angeles Lakers Notte sab. 25/dom. 26, 4:30 Dallas Mavericks @ Utah Jazz

Dove seguire l’NBA Christmas Day in tv e streaming

Tutte le partite dell’NBA Christmas Day saranno trasmesse in diretta – le prime quattro con commento italiano – su Sky Sport NBA, in simulcast su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Inoltre, la partita tra Golden State Warriors e Phoenix Suns (ore 23.00) andrà in diretta in chiaro anche su Cielo, canale 26 DDT. In alternativa, è possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio streaming NBA League Pass, scegliendo tra le varie opzioni proposte.

