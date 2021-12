NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro San Antonio: “Non sappiamo chi siamo”

Il momento difficile continua per i Lakers. Nella notte i gialloviola hanno subito una nuova scoppola, incassando 138 punti dai San Antonio Spurs nell’ultima partita ufficiale allo Staples Center. A fine contesa, LeBron James ha commentato in questa maniera il nuovo passo falso:

“Il problema degli Spurs è che correranno sempre e lo faranno per 24 secondi. E se sbagli, te la faranno pagare. San Antonio è una delle squadre più in forma della lega, gioca un basket eccezionale. Tutti gli errori che abbiamo fatto, ce li hanno fatti pagare.”

La difesa ha sofferto enormemente il gioco degli Spurs i quali hanno viaggiato con un bel 48.4% dal campo, incluso un 18/39 da dietro l’arco, perdendo solo 6 palloni. Un giocatore come Keita Bates-Diop ha sfoderato la partita della sua vita con 30 punti e 11/11 dal parquet. Sempre LeBron, alle domande dei giornalisti sui problemi di difesa dei Lakers, ha risposto così:

“Se abbiamo bisogno di recuperare giocatori per vedere la nostra vera difesa? No, dobbiamo solo recuperare alcuni dei nostri ragazzi. Tutti i nostri difensori migliori sono nel protocollo COVID: Avery (Bradley), Baze (Kent Bazemore) TA (Trevor Ariza) e Austin (Reaves).”

LeBron, che ha messo a referto un’altra grande partita con 36 punti e 15/26 al tiro, ha però ammesso che la situazione è delicata:

“È un discorso un po’ diverso dal recente passato, perché non avevamo mai avuto così tanti giocatori indisponibili. Certo, abbiamo sempre dovuto trovare un modo per vincere e sopperire alle assenze, ma più il tempo passa e più non abbiamo l’opportunità di giocare insieme con continuità. Non sappiamo qual è la nostra formazione migliore. Non abbiamo chimica senza una formazione, non abbiamo giocato abbastanza insieme. È la verità. Quali sono i nostri 5 titolari oltre a me, Russ e AD? Non lo sappiamo. “

“Ci mancano tanti giocatori. Siamo anche senza il nostro allenatore, quindi questo è un altro leader in meno per il nostro gruppo. Siamo in una fase in cui dobbiamo sopravvivere alle assenze.”