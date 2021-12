NBA, piccolo infortunio per LeBron James

In un momento davvero difficile per i Los Angeles Lakers a causa delle innumerevoli assenza a roster, la sconfitta di stanotte contro i Phoenix Suns ha rischiato di concludersi in maniera davvero beffarda. A metà del terzo quarto LeBron James ha subito infatti una scavigliata durante una penetrazione in contropiede, cadendo goffamente sui piedi dell’avversario Jae Crowder dopo essersi alzato in volo per concludere a canestro. Un incidente che ha subito fatto calare il gelo all’interno dello Staples Center, visto anche i recenti stop dei gialloviola.

Frank Vogel -o chi per lui, visto che lo stesso coach è fuori per seguire i protocolli anti-covid- sta infatti litigando con gli infortuni per poter schierare un quintetto il più possibile sano. L’infermeria al momento conta Howard, Bazemore, Bradley, Davis, Monk, Nunn e Reaves. E per qualche minuto ci si era ormai arresi ad accogliere anche LeBron James.

LeBron James non molla, i suoi compagni si

La paura di tutti i tifosi Lakers si è presto trasformata in sollievo. Dopo qualche minuto di dolore, LBJ è riuscito a riprendere il parquet ed a concludere il match, trascinando i suoi: 34 punti 7 rimbalzi e 2 assist per lui. Prestazione davvero notevole, che cancella ogni dubbio rispetto alla sua tenuta fisica dopo l’incidente.

LeBron, asked about his ankle: "I stepped on Jae Crowder's foot… I'll be ready for next game." — Harrison Faigen (@hmfaigen) December 22, 2021

Se per i Lakers LeBron James risponde presente, di certo questo è un discorso che non si può fare con gli altri membri della mortificata rotazione gialloviola. La scarsa profondità del roster è stata infatti aggravata dalle pessime nottate di Isaiah Thomas e Talen Horton-Tucker su tutti, capaci di combinare per appena 6 punti, col 2 su 24 dal campo e 0 triple su 14 tentativi.

Apporto simile a quello del compagno Carmelo Anthony, anche lui pressoché nullo. A costargli cara è stata l’espulsione nella ripresa per doppio fallo tecnico, dopo una reiterata protesta nei confronti degli arbitri. 7 punti in 15 minuti per lui, 2 su 7 dal campo.

In un match in cui i Lakers toccheranno a malapena il 39% dal campo, si fa notare solamente Russell Westbrook che chiude con una doppia-doppia da 22 e 10.

