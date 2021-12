NBA, al festival delle triple dei Miami Heat partecipano tutti

Nella notte NBA i Miami Heat hanno pareggiato il record di franchigia per triple realizzate in gara singola (22). Autentica esibizione di Duncan Robinson e Tyler Herro, autori di 11 canestri dalla lunga distanza.

Miami on fire da tre: Haslem protagonista inatteso

Il canestro che ha permesso di affiancare il record è stato firmato da Udonis Haslem. Il giocatore veterano si presentava alla partita con 5-59 in carriera da oltre l’arco in carriera. Corner Three da destra: bersaglio.

UD from downtown 🎯 pic.twitter.com/L1If6bzbp3 — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 22, 2021

