NBA, Luka Doncic positivo al Covid-19

Due nuovi casi Covid-19 in casa Dallas Mavericks. Luka Doncic e Trey Burke sono entrati nel protocollo di sicurezza della lega, in seguito al tampone che ha dato esito positivo. La notizia è stata riportata da Tim MacMahon di ESPN.

Luka Doncic and Trey Burke are two new cases. Mavs announced they have entered protocols. Doncic was hopeful to return Thursday vs. Bucks after missing last five games due to left ankle soreness. Burke is lone unvaccinated player on the roster. https://t.co/F1xWk5AwvM

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 22, 2021