NBA, Mavs: dolore al piede per Porzingis

Kristaps Porzingis ha lasciato il campo nel corso del terzo quarto della partita tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Il lettone ha avvertito dolore al piede destro e non è più tornato in campo dopo l’uscita anticipata.

Porzingis fuori per infortunio: l’esito degli esami

Fino a quel momento, Porzingis aveva mandato a referto 13 punti, nove dei quali dalla lunetta. Dallas ha poi perso l’incontro 111-105. Al termine della gara, nel consueto punto stampa, coach Kidd ha rassicurato i presenti circa le condizioni fisiche del centro lettone dopo l’infortunio. I primi raggi hanno dato esito negativo, escludendo dunque fratture di grave entità. Porzingis ha saltato sette delle prime 29 partite in calendario per Dallas. I Mavs, che già devono fare a meno di Doncic, hanno inserito due giocatori in protocollo Covid nella giornata di ieri, Josh Green e Reggie Bullock.

Leggi anche:

NBA, si corre ai ripari per evitare rinvi

DeRozan torna e stende i Lakers

G League, Mario Chalmers firma con l’affiliata dei Denver Nuggets