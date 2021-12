NBA G League, Mario Chalmers firma con l’affiliata dei Denver Nuggets

Il due volte campione NBA Mario Chalmers ha firmato con l’affiliata in G League dei Denver Nuggets. L’ex Miami Heat si è accordato con i Grand Rapids Gold, e prenderà parte al G League Showcase che si terrà dal 19 dicembre fino al 22. L’ultima apparizione in NBA di Mario Chalmers risale alla stagione 2017-18, quando giocò con i Memphis Grizzlies. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Two-time Miami Heat champion Mario Chalmers is signing with the Denver Nuggets‘ G League affiliate Grand Rapids Gold and will play in the G League Showcase (Dec. 19-22), sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

La carriera di Mario Chalmers inizia ai Miami Heat. Tra il 2011 e il 2014 gioca quattro volte le Finals NBA come playmaker titolare della Miami dei Big Three, vincendo due titoli. In NBA ha la media di 8.9 punti e 3.7 assist a referto per partita. Nella lega ha giocato per 10 stagioni, prima di varcare l’oceano e di firmare in Italia, con la Virtus Bologna. In Europa ha giocato anche in Grecia. Ai Grand Rapids Gold troverà come coach il veterano Jason Terry.

Leggi anche:

NBA, Brooklyn Nets sconfitti dalle assenze. Nash: “Comunque orgoglioso”

Risultati NBA, Warriors KO con Toronto, male anche Milwaukee, Brooklyn e Utah

NBA, Shai Gilgeous-Alexander la vince con un buzzer beater: le sue parole

NBA, Bradley Beal al season-high: “Se gioco aggressivo c’è più spazio per tutti”