Devin Booker: “Prima guardavo a Golden State, ora so cosa si prova”

Il ritorno di Devin Booker dopo l’infortunio mette nuova benzina nel motore dei già ben lanciati Phoenix Suns. Altra vittoria in cascina per i ragazzi di Monty Williams, che continuano a fare corsa di testa nella Western Conference.

16 punti a referto per la stella di Phoenix, che ha speso parole al miele per l’ambiente Suns nel suo complesso. Parallelo gratificante con Golden State, una delle macchine da pallacanestro più efficaci della storia recente.

Le parole di Devin Booker al termine della gara:

“Abbiamo un sistema di gioco eccellente grazie a coach Monty [Williams] e al suo staff. Possiamo però contare anche su tanti ragazzi di talento che sanno giocare l’uno per l’altro. È difficile trovare squadre così costanti nello stile di pallacanestro, sera dopo sera. La cosa non è affatto scontata, lo so perché sono stato dall’altra parte della barricata e ho visto che non è così. Nei miei primi anni NBA guardavo a squadre ben oliate come Golden State ed era divertente veder giocare una gruppo così. Ora so cosa si prova a far parte di un contesto tecnico del genere. Grandioso.”