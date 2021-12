NBA, scoperti i tempi di recupero di Anthony Davis

Dopo la paura a seguito dell’infortunio rimediato la notte scorsa, sono arrivati aggiornamenti rispetto ai tempi di recupero della stella dei Los Angeles Lakers Anthony Davis. Durante la gara della scorsa notte contro i Minnesota Timberwolves infatti, la stella gialloviola ha dovuto lasciare anzitempo il campo per via di uno scontro accidentale con Jaden McDaniels all’altezza del ginocchio. Un impatto che ha lasciato a terra dolorante Davis, prima che venisse portato di peso verso gli spogliatoi.

Anthony Davis struggled to get to the locker room after an apparent knee injury in the third quarter. pic.twitter.com/MOBSzzrYYJ — SportsCenter (@SportsCenter) December 18, 2021

Esami a Chicago per Anthony Davis: ecco le tempistiche

Anthony Davis si è quindi sottoposto ad una serie di esami approfonditi dopo la paura di Minnesota, una volta raggiunto l’Illinois palcoscenico della trasferta Lakers in vista della sfida con i Chicago Bulls. Lo staff medico ha rilevato una distorsione al legamento collaterale mediale, infortunio che terrà il giocatore ai box per almeno quattro settimane. Un brutta tegola per i Lakers, già alle prese con una serie di assenza dovute ai protocolli anti-covid ed una stagione iniziata finora decisamente più travagliata del dovuto.

Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

In queste quattro settimane di assenza, Anthony Davis potrebbe finire per perdere circa 14 partite. A calendario Los Angeles Lakers e Indiana Pacers è programmata per il 19 gennaio, esattamente ad un mese da ora. Vedremo se in quell’occasione la stella gialloviola sarà a disposizione di coach Frank Vogel.

