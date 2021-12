NBA, Steve Kerr su Andre Iguodala: “È stato incredibile questa notte”

I Golden State Warriors sono reduci dalla vittoria per 111-107 contro i Boston Celtics. Dopo essere stata in vantaggio per gran parte della partita, la franchigia californiana ha subito la rimonta da parte degli avversari, frenata dalla grande prestazione di Andre Iguodala.

L’MVP delle NBA Finals del 2015 ha messo a segno 12 punti, tra cui una tripla di fondamentale importanza nel corso dell’ultimo quarto. Al termine della partita, ecco come l’allenatore degli Warriors Steve Kerr ha commentato l’impatto decisivo del suo giocatore all’interno del match:

“Andre è stato davvero incredibile. Ha messo a segno una serie di triple di capitale importanza. In particolare, l’ultima realizzata a tempo praticamente scaduto nel corso dell’ultimo quarto è stata il tiro della partita. Si può dire che Andre è stato vintage questa notte, davvero decisivo.”

Tutto ciò spiega il motivo del perché gli Warriors lo hanno messo sotto contratto durante questa estate. Il veterano viaggia a medie di 4.7 punti, 3.5 rimbalzi e 3.7 assist a partita. La sua esperienza e freddezza nei momenti chiave delle partite potranno rivelarsi decisive durante i prossimi playoff.

Nel frattempo, gli Warriors sono chiamati ad affrontare nella notte i Toronto Raptors. Staremo a vedere se riusciranno a conquistare la quarta vittoria consecutiva.

Leggi anche:

NBA, anche Kevin Durant entra nel protocollo Covid

NBA, Marcus Smart sul ritorno di Isaiah Thomas: “Sono fiero di lui”

NBA, il debutto di Isaiah Thomas: sconfitta e applausi