NBA, Kyrie Irving verso il reintegro ai Brooklyn Nets

Qualche segnale da interpretare era arrivato dal profilo ufficiale del giocatore su Instagram, ora le prime indiscrezioni trovano conferme. Kyrie Irving ha iniziato a sottoporsi ai test nel rispetto del protocollo NBA e si avvia dunque verso il ritorno ai Brooklyn Nets. Riporta l’indiscrezione Shams Charania di The Athletic.

Just in: All-NBA star Kyrie Irving has started process to return to the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Irving is ramping up, has begun team COVID-19 testing, and his season debut date is still to be determined. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2021



Kyrie Irving torna ai Nets: i prossimi passaggi



Al momento non è dato sapere se Irving, contrariamente a quanto lasciato intendere fin qui con posizioni piuttosto ferme, abbia deciso di vaccinarsi. Più plausibile un ammorbidimento da parte dei Nets, consapevoli dell’ insostenibilità del carico minuti richiesto a Kevin Durant partita dopo partita. Qualcosa sul fronte Irving si muove, dunque. In ogni caso, non si ha ancora una data per il suo ritorno in campo.

Sempre secondo quanto riporta Charania, il giocatore sarà in campo nei match in trasferta di Brooklyn (tranne contro i New York Knicks al Madison Square Garden) e comincerà finalmente ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Nei prossimi giorni, il playmaker dovrebbe tornare a condividere il parquet con Kevin Durant & co.

