NBA, Steve Nash preoccupato dal minutaggio di Kevin Durant

Il coach dei Brooklyn Nets, Steve Nash, ha parlato delle sue preoccupazioni riguardo il minutaggio che sta tenendo Kevin Durant in questa stagione, a poche ore dalla sua prestazione decisiva contro i Sixers.

Durant sta mantenendo 36.9 minuti giocati a partita, subito dietro Fred VanVleet e OG Anunoby dei Raptors, e LeBron James. In tutta la sua carriera, KD ha mantenuto un minutaggio più alto solamente nella stagione 2013-2014, quando ha vinto il premio di MVP con 38.5 minuti giocati a partita.

Nella nottata di martedì, all’età di trentatre anni, ha giocato addirittura 48 minuti per battere i Raptors all’overtime, con una tripla-doppia da 34 punti.

Steve Nash è stato intervistato dai microfoni di TNT riguardo questo argomento e ha espresso le proprie perplessità.

“Si tratta di un argomento davvero importante, non so quanto possiamo continuare ad affidarci su di lui per vincere, non mi sembra giusto. So che a lui piace giocare in questo modo e caricarsi di responsabilità per quanto riguarda la squadra. Allo stesso tempo, questo minutaggio non è sostenibile, e non è neanche sicuro per lui. Ci sono un sacco di considerazioni da fare, e per questo motivo dobbiamo pensare a come dargli delle pause.”