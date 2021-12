NBA, anche De’Aaron Fox entra nel protocollo Covid-19

L’NBA sta avendo a che fare con un crescente numero di giocatori positivi oppure entrati nel protocollo contro il Covid-19. Fra questi vi sono assolute star come Giannis Antetokounmpo, James Harden e Russell Westbrook. A questi si aggiunge anche il playmaker dei Sacramento Kings De’Aaron Fox.

De'Aaron Fox has entered the NBA's health and safety protocols, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/5541KUnBd4 — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) December 16, 2021

Il giocatore raggiunge così il suo coach Alvin Gentry e i compagni di squadra Marvin Bagley III e Terence Davis. Come già affermato in precedenza, il numero di giocatori indisponibili per questo motivo sta crescendo esponenzialmente. A conferma di ciò, nelle prime sei settimane di questa stagione, solamente 16 giocatori sono stati inseriti nel protocollo. Solo nelle ultime due settimane più di 35.

Fra le squadre più colpite vi sono i Chicago Bulls, le cui partite sono state sospese dalla lega. Non solo, ma anche i Brooklyn Nets, i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks stanno avendo a che fare con problematiche di questo tipo. L’NBA può sospendere una partita solo se una squadra ha più di otto giocatori indisponibili.

Staremo a vedere se si riuscirà a trovare una soluzione contro questa situazione complicata.

