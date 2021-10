NBA, comunicato ufficiale dei Brooklyn Nets a riguardo di Kyrie Irving

Come riportato da Bobby Marks, insider di primissimo piano in forza alla redazione di ESPN, i Brooklyn Nets hanno emesso un comunicato ufficiale per dirimere lapidariamente la problematica relativa alla politica anti-vaccinale sin qui condotta da Kyrie Irving.

Full statement from Brooklyn on Kyrie Irving pic.twitter.com/SyIQPNZo7d — Bobby Marks (@BobbyMarks42) October 12, 2021

Il corpo del testo, redatto dal General Manager della franchigia Sean Marks, manifesta la chiara volontà dei Nets di porre autorevolmente fine alla vicenda, senza rischiare che essa possa condizionare l’affiatamento della squadra ed i risultati in campo.

Kyrie Irving non potrà infatti giocare od allenarsi con il resto dei suoi compagni sino a quando non potrà essere a disposizione a tempo pieno. Pur prendendo atto della motivazioni addotte dal giocatore, la dirigenza non permetterà al nativo dell’Australia di essere un membro part-time del roster, scongiurando la possibilità che egli si aggreghi alla squadra solo ad intermittenza.

Leggendo tra le righe del comunicato, risulta evidente l’invito, mosso all’indirizzo di Irving, a fare un passo nella direzione del bene comune, lasciando da parte dietrologie e teorie del complotto per tentare un proficuo assalto comune al titolo NBA, obiettivo dichiarato dei Nets ormai da due stagioni.

Leggi anche:

NBA, Sam Presti sui Thunder: “Questo anno è un punto di partenza”

NBA, Joel Embiid su Simmons: “Non ci parlo da fine della stagione”

NBA, Harden e Durant saranno coinvolti nelle decisioni su Kyrie Irving