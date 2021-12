NBA, i Nets firmano Ennis e Harrison per le troppe assenze

La situazione Covid in NBA sembra peggiorare di giorno in giorno. I contagi non accennano purtroppo a diminuire e sempre più squadre si trovano costrette a rinunciare a tanti giocatori, obbligati a osservare le stringenti norme del protocollo anti-Covid NBA.

In particolare, la situazione in casa Brooklyn Nets sembra essere davvero critica. I contagi stanno mettendo fuori gioco davvero tanti giocatori, con un Kevin Durant costretto a fare gli straordinari per mettere una pezza ad assenze pesanti, su tutte quella di James Harden. La situazione nella partita vinta contro i Sixers, questa notte, era la seguente:

Nets @HSpecialSurgery Injury Report for tonight's game vs. the Sixers: pic.twitter.com/oUAakJjrgr — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 16, 2021

I Nets corrono ai ripari

Per tentare di arginare le tante assenze, i Nets sono tornati sul mercato per firmare due giocatori. Il primo è James Ennis, firmato tramite la hardship exception, la quale permette di ingaggiare un giocatore oltre il limite dei 15 del roster quando quattro o più membri della squadra sono fuori per problemi di salute o infortuni per almeno due settimane. Per Ennis è l’ottava franchigia in carriera: nella scorsa stagione è stato in forza agli Orlando Magic.

I Nets hanno inoltre firmato Shaquille Harrison con un 10-day contract, che nella scorsa stagione è sceso in campo per 34 partite tra Utah Jazz e Denver Nuggets.

Leggi anche:

Incertezza sull’infortunio di Mobley: ci sarà contro Milwaukee?

Embiid frustrato dopo il KO: “Non siamo capaci di chiudere le partite”

Guaio Lakers: Russell Westbrook entra nel protocollo Covid