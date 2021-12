NBA, Joel Embiid frustrato per l’arbitraggio: “Non è stato equo”

I Philadelphia 76ers sono reduci dalla sconfitta per 114-105 contro i Brooklyn Nets. Per Philadelphia si segnalano le positive prestazioni di Seth Curry, il quale ha realizzato 29 punti e Joel Embiid, che ha terminato il match con 32 punti messi a segno.

Tuttavia, il grande protagonista di serata è stato Kevin Durant, il quale ha concluso la partita con 34 punti realizzati, 11 assist e 8 rimbalzi catturati. KD ha condotto i suoi ad un’importante vittoria, consolidando il primo posto ad Est della sua squadra. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei Sixers Doc Rivers si è lamentato dell’arbitraggio, a suo dire non equo.

Ecco quanto espresso:

“Penso che Joel abbia subito fallo durante gli ultimi tre possessi, ma in nessuna di queste occasioni è stato chiamato fallo. Non so come una squadra possa giocare l’ultimo quarto senza che venga fischiato alcun fallo a suo favore. Sono davvero sorpreso da questa statistica.”

A queste parole fanno eco quelle di Embiid:

“Penso che durante l’ultimo quarto abbiamo subito diversi falli, senza che alcuno di essi sia stato fischiato. È frustrante veder fischiare dei falli a favore dell’altra squadra a tuo discapito. Concordo pienamente con il mio coach nell’affermare che il trattamento subito questa sera non è stato equo.”

Questa sconfitta è la terza consecutiva per i Sixers, che dopo un’ottima partenza si ritrovano ad occupare l’ottavo posto della Eastern Conference con un record di 15-15. La franchigia dovrà sicuramente raddrizzare il tiro per non rischiare di essere estromessa dai playoff. Prossimo appuntamento nella notte tra domenica e lunedì contro i New Orleans Pelicans.

