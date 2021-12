NBA, incertezza sull’infortunio di Mobley: ci sarà contro Milwaukee?

Evan Mobley si sta mettendo decisamente in mostra alla sua prima stagione in NBA. Il rookie dei Cleveland Cavaliers sta trascinando la sua squadra a piani decisamente alti per gli standard visti nelle ultime stagioni nell’Ohio. Con un ottimo record di 18 partite vinte e 12 perse, i Cavs stanno confermando l’ottimo lavoro svolto in fase di costruzione di un nucleo di giocatori giovani ma di talento e sicuro avvenire, che per ora gli sta valendo il quarto posto nella classifica della Eastern Conference.

Mobley è probabilmente, tra tutti, la sorpresa più grande. Alla sua prima stagione sta già viaggiando ad una media di 13.8 punti, 8.3 rimbalzi e 1.8 stoppate per partita, con una maturità e una sicurezza decisamente insolite per un rookie come lui. I Cavs lo ritengono una pietra angolare su cui fondare il futuro prossimo della franchigia.

Infortunio Mobley: in dubbio per la sfida contro i Bucks

In questo momento, Evan Mobley sta avendo a che fare con un infortunio all’anca, risalente alla sfida di inizio dicembre contro i Miami Heat. In quell’occasione, il giocatore si fece male dopo una dura caduta sul parquet. In queste due settimane i Cavaliers hanno scelto la via di una terapia conservativa, volta a dare sollievo al dolore sopra cui Mobley ha comunque deciso di giocare.

Il giocatore è ancora in game time decision per la sfida di questa notte, che vedrà i suoi Cavs affrontare i Bucks campioni NBA. Una prova sicuramente complicata, che potrebbe però essere resa più facile dalle assenze di Giannis Antetokounmpo, entrato nel protocollo Covid NBA, e di Khris Middleton, alle prese con un problema al ginocchio.

Leggi anche:

Doc Rivers su risalita casi Covid NBA: “Ho paura di accendere ESPN”

Joel Embiid frustrato dopo il KO: “Non siamo capaci di chiudere le partite”

VanVleet su Curry: “Ha reso la carriera NBA possibile per giocatori come me”