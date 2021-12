NBA, guaio Lakers: Russell Westbrook entra nel protocollo Covid

Secondo quanto riportano Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic, Russell Westbrook è entrato nel protocollo di salute e sicurezza predisposto dalla NBA per far fronte all’emergenza Covid. I Los Angeles Lakers saranno impegnati domani notte contro i Minnesota Timberwolves. Per poter tornare a giocare, Westbrook deve sottoporsi a due tamponi consecutivi dall’esito negativo in 24 ore oppure aspettare la fine della quarantena di 10 giorni.

Sources: Lakers guard Russell Westbrook entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

Lakers guard Russell Westbrook has entered into Covid protocols, sources tell @mcten and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 16, 2021

Per i Los Angeles Lakers questa è senza dubbio una pessima notizia. Russell Westbrook è una delle tre stelle della squadra, insieme a Anthony Davis e LeBron James, e fino ad ora stava viaggiando con 19.6 punti, 7.8 rimbalzi e 8.4 assist di media a partita in questa stagione. Inoltre, al momento i gialloviola hanno 5 giocatori all’interno dei protocolli di salute e sicurezza NBA. Si tratta, oltre che di Westbrook, di Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk e Avery Bradley.

