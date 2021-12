NBA, Dirk Nowitzki su Doncic: “Non c’è nessun difetto nel suo gioco”

MVP della regular season nel 2007 e MVP delle Finals nel 2011, Dirk Nowitzki ha impreziosito la sua immensa carriera con un titolo NBA conquistato all’ombra del Texas e che segnerà per sempre la storia dei Mavericks. Chi potrebbe raccogliere l’eredità del tedesco in quel di Dallas è già chiaro: Luka Doncic. A soli 22 anni, lo sloveno ha già mostrato tutto il suo talento. E Dirk è consapevole chi sarà il giocatore più luminoso della prossima era NBA:

“Per me Luka è in cima alla lista perché ha solo 22 anni. Ha ancora tanto potenziale e tanto da imparare. La sua creatività, il modo in cui legge la partita, il modo in cui distribuisce la palla, il modo in cui può segnare da qualsiasi posizione è spettacolare: non c’è nessun difetto nel suo gioco.”