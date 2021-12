Covid-19, NBA e la NBPA aumenteranno i test sui giocatori

Negli ultimi giorni, una trentina di giocatori sono entrati ufficialmente nel protocollo anti-Covid delineato dalla lega. Un numero decisamente elevato e che ha costretto la NBA al rinvio di un paio di partite dei Chicago Bulls. Per ovviare alla situazione, NBA e NBPA sono attualmente in trattativa per capire come e quanto aumentare il numero di test tra i giocatori, vaccinati o meno che siano. giorni, durante i giorni delle partite. Queste le parole di Michelle Roberts a riguardo:

“Ora che stiamo assistendo a nuovi casi COVID, riteniamo che siano necessari ulteriori test.”

La NBA e il sindacato dei giocatori stanno attualmente discutendo le modifiche al protocollo COVID. Nel frattempo, è stato confermato il contagio alla variante Omicron da parte di un primo giocatore nella lega. In Canada, invece, Toronto ha deciso di ridurre la capienza dell’arena dei Raptors, portandola al 50%.

