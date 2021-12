NBA, Danny Ainge CEO Utah Jazz: nuovo supervisore Basketball Operations

Dopo il passo di lato dal ruolo di General Manger ai Boston Celtics, con la promozione dietro la scrivania di Brad Stevens, Danny Ainge torna in veste dirigenziale nel mondo NBA. Riparte da Utah, accanto al proprietario Ryan Smith, cui lo lega una lunga amicizia. Il suo ruolo sarà quello di supervisore operativo per ciò che riguarda il l’ambito sportivo delle Basketball Operations. La notizia è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Utah Jazz are hiring Danny Ainge as alternate governor and CEO, sources tell ESPN. Ainge will oversee basketball and Justin Zanik will remain GM.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021