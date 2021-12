Mercato NBA, Lakers-Ben Simmons: Phila non vuole Russell Westbrook

Ci sono nuove notizie sull’interesse dei Los Angeles Lakers per Ben Simmons. Nella giornata di lunedì, The Athletic ha specificato che i Lakers sarebbero interessati al play australiano, interesse confermato anche da Bleacher Report. Secondo quanto riferito, i gialloviola hanno contattato i dirigenti di Philly per informarli del loro interesse e capire quali contropartite inserire in una potenziale trade.

È altrettanto chiara la volontà della compagine californiana di mettere sul piatto Russell Westbrook, su cui i Lakers avrebbero già avuto discussioni interne per capire se scambiarlo o meno. Il problema di fondo, in ogni caso, rimane, poiché i Sixers non sarebbero interessati a Westbrook, il quale peraltro non rientrerebbe nell’ormai famigerato elenco di 25-30 nomi con cui Daryl Morey sarebbe disposto a scambiare Simmons.

