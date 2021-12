NBA, Anthony Davis fa un passo in avanti verso il rientro

Arriva una buona notizia in casa Los Angeles Lakers. Anthony Davis è stato classificato da questionable a probable in vista della gara di stanotte contro i Dallas Mavericks. A riportare l’aggiornamento è stato Dave McMenamin di ESPN.

Anthony Davis has been upgraded to probable for tonight’s game against the Mavs. He missed the last two games with left knee soreness

— Dave McMenamin (@mcten) December 15, 2021