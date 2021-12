Dopo il passo falso contro i Clippers, i Phoenix Suns tornano a vincere contro Portland grazie a Chris Paul – 24 punti, otto rimbalzi e 14 assist per lui – e a Deandre Ayton, ritornato dopo un’assenza di due partita per problemi di salute non legati al COVID. Un ritorno fondamentale quello di Ayton, come spiega Chris Paul nel post partita.

Chris Paul: “Per noi questa è una grande vittoria”

I Suns hanno dovuto attendere la fine dell’overtime per festeggiare un successo molto importante per loro. Una vittoria che dà morale, come spiega Chris Paul nel post partita:

“Siamo partiti bene, poi nel secondo e terzo quarto loro hanno fatto meglio e abbiamo dovuto rincorrerli: siamo stati bravi a non farci prendere dal panico, abbiamo giocato con tranquillità e alla fine siamo riusciti a portare a casa una vittoria davvero importante per noi. Non abbiamo tanti giocatori a disposizione , per questo il ritorno di Deandre è stato fondamentale per noi: ha caratteristiche che ci fanno giocare meglio, è un bene che sia tornato”

Deandre Ayton: “Ci siamo fidati l’uno dell’altro”

È un Deandre Ayton visibilmente soddisfatto quello intervistato a fine partita. Dopo non aver giocato due partite a causa di problemi fisici – dove ha perso quattro chili – Ayton ha avuto difficoltà a giocare ma, grazie anche all’aiuto di Chris Paul, è riuscito a concludere la partita:

“Sono felice ma molto stanco: ritornare dopo la malattia è difficile, non avevo mai giocato 45 minuti, oggi è stato possibile perché tutti abbiamo fatto il nostro. Quando le cose si sono fatte difficili ci siamo fidati l’uno dell’altro e, alla fine, è andato tutto per il meglio”

I Suns torneranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì in casa contro gli Wizards.

