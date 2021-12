NBA, Jayson Tatum sulla discussione con Schroder: “Gara ad alta intensità”

La corsa ai Playoff dei Boston Celtics continua. La franchigia del Massachusetts si è aggiudicata una sfida durissima, terminata 117 a 108, contro i Milwaukee Bucks. Il faro della squadra è stato come al solito Jayson Tatum, autore di 42 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Nel corso dell’ultimo quarto, però, si è acceso un piccolo battibecco tra il numero 0 e Dennis Schroeder.

Il tedesco si è lamentato di una facile occasione per segnare due punti sciupata da Tatum. Schroeder non è stato servito nel momento in cui correva sulla corsia e per questo non è riuscito a contenere la sua frustrazione. Coach Ime Udoka ha quindi chiamato timeout e i due giocatori si sono messi a discutere. Al termine della partita, Jayson Tatum ha parlato dell’episodio:

“Coloro che hanno giocato in NBA o hanno praticato uno sport a livello professionistico sanno che questa è una gara ad alta intensità. Ai giocatori importa. Ma non è niente di personale, non è niente di più. Stavamo soltanto cercando di capire come fossero andate le cose.”

Il classe ’98 ha poi concluso la faccenda con queste parole:

“Quando ci sono 19mila persone in un’arena, è difficile avere una voce interiore. Si è trattato solo di due ragazzi con una passione che cercavano solo di vincere. Siamo a posto, andiamo avanti.”

Nessun allarme in casa Celtics. Tatum e compagni rimangono concentrati sul traguardo dei Playoff, raggiunto per sette anni di fila.

