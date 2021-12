NBA, Frank Vogel ha solo elogi per LeBron James: “Esemplare”

La tripla doppia numero 101 in carriera mandata a referto da LeBron James ha permesso ai Lakers di raddrizzare una prima metà di gara più combattuta rispetto agli auspici della vigilia. Frank Vogel non può che godersi la leadership del suo #6.

Le dichiarazioni di Frank Vogel al termine della partita contro i Magic ai microfoni di Spectrum SportsNet:

“[LeBron] è stato spettacolare, di nuovo. Si dimostra esemplare per la gioia e il divertimento che comunica nel momento in cui lascia tutto ciò che ha sul campo di gioco. Funge da ispirazione per tutto il gryppo che sta giocando con aggressività, mettendo assieme difesa e corsa [in transizione]. Stiamo facendo progressi nella ricerca dell’extra pass, anche se non siamo ancora dove vorremmo. Nel terzo quarto, come a inizio gara, abbiamo fatto attenzione agli accoppiamenti, sporcando le linee di passaggio degli avversari e lottando su ogni pallone.”